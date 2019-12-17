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Забрали ключи у сотрудников: в Кропивницком заключенные подняли масштабный бунт

вторник, 17 декабря 2019, 17:08
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Бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький утверждает, что в Кропивницом СИЗО заключенные захватили под свой контроль два корпуса и совершили нападение на женщину-психолога.

Об этом бывший чиновник написал на своей странице в Facebook.

По словам Старенького, причиной бунта стала попытка вывезти из СИЗО "смотрящих" за ним. Такое решение было якобы принято главой Кировоградской облгосадминистрации по договоренности с правоохранителями без ведома начальника СИЗО. Один из "смотрящих" по имени Арсен призвал других узников к неповиновению и совершил нападение на женщину-психолога.

"Под контролем заключенных сегодня утром два корпуса. Ключи у сотрудников забрали. Ситуация, не управляемая администрацией", – добавил он.

По данным Старенького, по состоянию на утро вторника, 19 декабря, ситуация в СИЗО не изменилась, охрану в заведении не усилили.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали свежие фото Лукьяновского СИЗО в Киеве, "знаменитого" тем, что заключенных там удерживают в жутких условиях.

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