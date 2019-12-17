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Знаменитый генерал ВСУ вышел на свободу: видео и первое заявление

вторник, 17 декабря 2019, 18:37
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Генерал-майор Дмитрий Марченко, которого подозревают в закупке якобы некачественных бронежилетов для Вооруженных сил, вышел на свободу под заставу более 18 миллионов гривен из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве и заявил, что дело против него сфальсифицировано.

Видео его встречи со сторонники и журналистами опубликовано на странице "4 канал" в соцсети Facebook.

Оказавшись на свободе, Дмитрий Марченко заявил, что "дело бронежилетов" - сфальсифицировано, его арест состоялся из-за лобирования интересов одного из производителей и он докажет свою невиновность.

"ГБР и многие СМИ трактуют так, будто я причастен к закупке бракованных бронежилетов. Но ни я, ни мои подчиненные к закупке непричастны. У нашего управления является только функция контроля качества... Дело было сфабриковано. Мы все опровергнем и докажем свою невиновность", - заявил генерал-майор.

Марченко считает, что одной из причин, по которой против него завели уголовное дело, было отстаивание интересов одного из производителей.


"Избрание мне меры пресечения в виде содержания под стражей было лишь для того, чтобы оказывать на меня психологическое давление", - добавил Марченко, заметив, что за все время нахождения под стражей его только раз вызывали на допрос и 4 раза оказывали на него давление без присутствия адвокатов и юридической поддержки.

Залог в размере более 18 миллионов гривен за Дмитрия Марченко внес бывший президент Петр Порошенко, который позвонил генералу во время его интервью журналистам.

Как сообщал "Апостроф", в сети бурно отреагировали на решение Апелляционного суда Киева, который оставил фигуранта дела о бракованных бронежилетах генерала Дмитрия Марченко под стражей до 3 января 2020 года.

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