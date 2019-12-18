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Как выглядит посадка самолета глазами пилота: в Украине сняли впечатляющее видео

среда, 18 декабря 2019, 22:08
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В сети появилось необычное видео, снятое при посадке самолета, который приземлился в аэропорту Херсона.

Видеозапись была опубликована на Facebook странице "lotsia.com.ua".

На ней можно увидеть, как садится самолет, при этом благодаря расположению камеры создается впечатляющий эффект присутствия.

"Вау. А вот так в Херсонском аэропорту заходит на посадку самолет. Вы смотрите, оно как в компьютерной игре. Просто супер-видео", – говорится в подписи к записи.

Видео длится всего 30 секунд, однако на нем запечатлено, как самолет разворачивается в воздухе, заходит на посадку, приземляется на взлетно-посадочную полосу и осуществляет маневрирование уже на полосе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аэропорту Одессы произошло ЧП с самолетом, который едва удалось посадить из-за сильного ветра.

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