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Патриарх Иерусалимский инициировал совещание по вопросу украинской автокефалии: документ

среда, 18 декабря 2019, 16:54
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Стала известна предварительная дата проведения Всеправославного совещания в Иордании, на котором будет решаться вопрос "украинской автокефалии".

По данным Telegram-канала "Правблог", совещание запланировано на февраль 2020 года, а его инициатором выступил патриарх Иерусалимский Феофил III.

Также Telegram-канал "Klymenko Time" опубликовал итоговые документы недавнего заседания Священного Синода Православной Церкви Чешских земель и Словакии, в которых указана предварительная дата.

"Действительно, в предложениях Иерусалимского патриарха фигурирует такая дата, то есть, такой месяц. Он действительно предлагает рассмотреть возможность проведения такой встречи в феврале", - заявил замглавы ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов.

Напомним, что российская православная церковь будет вынуждена признать автокефалию ПЦУ, но сделает это последней среди всех остальных.

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