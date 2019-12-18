Военные могут остаться без оружия: что не так с поданным в Раду "оборонным" законом

После принятия Верховной Радой в первом чтении Закона про оборонные закупки государственные заказчики высказали свои замечания, без учета которых в следующем году могут быть заблокированными поставки техники и вооружения для всех силовых структур.

Такое мнение высказывают эксперты, проанализировав законопроект № 2398-д, который был подан на рассмотрение Верховной Рады 7 ноября.

По мнению законодателей, этот Закон должен изменить механизм ценообразования, систему контроля качества продукции, а также создать условия для комфортного взаимодействия производителей и заказчиков, чтобы минимизировать коррупционные риски в системе проведения оборонных закупок, повысить уровень прозрачности и обеспечить конкурентность в этой сфере.

Однако, эксперты обращают внимание на ряд несоответствий, которые могут создать проблемы во время закупок для украинских силовых структур. В материале военного эксперта Сергея Згурца на сайте Defense Express опубликован перечень из семи самых существенных замечаний.

1. Законопроектом не предусмотрено одобрение основных показателей государственного оборонного заказа Советом национальной безопасности и обороны Украины, таким образом президент Украины, который является председателем СНБО, теряет один из рычагов контроля.

2. Определение МОУ уполномоченным органом по вопросам осуществления оборонных закупок может привести к конфликту интересов, когда Минобороны объединит в себе функции координатора по закупкам и одновременно функции государственного заказчика.

3. Большое количество подзаконных актов, которые должны быть приняты Кабинетом Министров Украины для функционирования Закона, приведет к правовому распылению и дезориентации заказчиков.

4. Существует несогласованность с системой охраны гостайны. В частности, прозрачная и открытая система осуществления закупок невозможна без внесения соответствующих изменений в Закон Украины "О государственной тайне".

5.Отсутствие прямой нормы об обязательном заключении офсетных (компенсационных) договоров при закупке вооружения и техники по импорту на сумму, превышающую 5 млн евро.

6. Закон не устраняет коррупционные риски и возможность влияния лоббистов при формировании плана закупок и осуществлении этих закупок, для этого необходима перестройка внутренних процедур заказчиков.

7. Закупка товаров, работ и услуг оборонного назначения по импорту для обеспечения потребностей заказчика может осуществляться путем заключения заказчиком государственного контракта с международными специализированными организациями. Фиксация в законопроекте перечня международных специализированных организаций может стимулировать импорт и способствовать упадку отечественного ОПК.

"Принятие этого Закона фактически никак не стимулирует дальнейшее развитие и совершенствование оборонно-промышленного комплекса страны. Этот Закон лишь переписывает правила, по которым Министерство обороны может закупать вооружение и военную технику, а в отдельных случаях делает из этого заведения своеобразного координатора и распорядителя такого рода закупок", - соглашается с последним пунктом замечаний эксперт Константин Машовец на сайте группы "Информационное сопротивление"

Кроме того, по его мнению, Министерство обороны Украины, благодаря новому Закону, фактически устраняется от влияния на такую сферу отечественного ОПК, как определение приоритетов его развития.

"По сути, в условиях войны, нынешнее военно-политическое руководство страны в сфере военно-технической политики решило предоставить "все самим себе", без всякой координации и управления. Минобороны будет само решать, что и как покупать, "Укроборонпром" так же "сам решит" — какую ему иметь структуру, форму, что производить, по какой цене продавать и поставлять. Более того, Минобороны разрешено теперь вообще не заморачиваться с отечественным ОПК. Создавайте некое "Закупочное Агентство" и покупайте что и где хотите", - заметил эксперт.

Как сообщал "Апостроф", сотрудники СБУ задержали руководителей столичного госпредприятия, работающего в сфере оборонной промышленности, которые совершили закупку устаревших и поддельных комплектующих для ремонта военных самолетов на сумму 15 миллионов гривен.