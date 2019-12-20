На Донбассе "200 бригаду" пополнил боевик по кличке Пушкин: опубликованы фото

У боевиков так называемой "ДНР" очередные потери. В этот раз умер от болезни 31 летний Александр Морозов, известный под кличкой Пушкин.

Об этом сообщил блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Как сказано в сообщении, в понедельник, 16 декабря, умер уроженец Донецка Александр Сергеевич Морозов, известный под кличками "Мороз" и"Пушкин". Причиной смерти стала болезнь, но какая именно не уточняется.

"Неужели Вассерман его победил? Не подходите к ним близко", - пишут в комментариях, намекая на известное венерическое заболевание.

На сепаратистских сайтах, скрины которых опубликовал автор поста, упоминается, что "Пушкин" принимал участие в боях за Дебальцево.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Горловке ликвидировали гражданина России, который воевал на стороне боевиков "ДНР". Наемнику было 25 лет.