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Просто мур-мур: в сети показали "нежные" фото из Рады

пятница, 20 декабря 2019, 14:45
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В сети показали трогательное фото с народными депутатами Украины в стенах Верховной Рады.

Фото опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов

На нем депутаты или при встрече, то ли на прощание нежно обнимаются и целуют друг друга в щечку.

На одной из фотографий узнали депутата от "Голоса" Соломию Бобровскую.

"Это так красиво, душевно! Просто мур-мур", "обнимашки", - пишут в комментариях.

Бобровская написала в комментариях: "Поймали".

Напомним, что в социальных сетях активно обсуждают новую скандальную фотографию из здания украинского парламента. На этот раз на фото попал не депутат, а работник Рады, который куда-то несет мешок.

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