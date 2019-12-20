Тайник с водкой и янтарь: что нашли у бунтовавших заключенных в СИЗО Кропивницкого, фото

В Кропивницкому СИЗО, где заключенные захватили под свой контроль два корпуса и напали на женщину-психолога, разоблачили тайник с запрещенными предметами.

Об этом сообщает Управление ГКИС Украины.

В рамках проведения мероприятий по поддержанию правопорядка в Кропивницком следственном изоляторе работниками ГКИС разоблачен тайник, в которой заключенные хранили большое количество запрещенных предметов.

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Среди которых более 100 литров водки, 44 мобильных телефонов, около 1,5 кг янтаря и устройства для его обработки, дрожжи и закваска для самогоноварения, наркотические средства и устройства для их употребления и др.

Изъятые запрещенные предметы задокументированы в установленном законодательством порядке, будет проведено служебное расследование.

Сейчас обыски в учреждении продолжаются.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали свежие фото Лукьяновского СИЗО в Киеве, "знаменитого" тем, что заключенных там удерживают в ужасных условиях.