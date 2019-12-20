RU  UA  EN

пятница, 20 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.02
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 декабря

19:15
В Киеве на выходных будет снег: опубликован необычный "прогноз"
19:08
Принца Филиппа госпитализировали: что известно о состоянии мужа королевы Елизаветы
19:00
Прическа на Новый год своими руками: 10 идей красивых и простых укладок дома
18:45
Тайник с водкой и янтарь: что нашли у бунтовавших заключенных в СИЗО Кропивницкого, фото
18:42
Кинокритики выбрали 10 худших фильмов 2019 года: в списке есть "Рэмбо" и мюзикл "Кошки"
18:28
Pianoбой решил потеснить новогодние хиты и клипы новой трогательной песней: видео
18:15
В деле Шеремета изменился состав участников: названа причина
18:05
Дело Шеремета: силовики зачистили зал суда, видео
17:53
Не могу поверить, что сделала это: Алена Шоптенко решилась на смену имиджа
17:32
Студенты обсудили борьбу с трудовой миграцией: Альфа-Банк Украина поддержал конкурс "Взгляд нового поколения - 2019"
17:19
Привлекут и молодежь, и стариков: в Украине рассказали о создании новой системы обороны
17:15
Никакой компьютерной графики: Том Круз испытал перегрузку в истребителе ради нового фильма
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тайник с водкой и янтарь: что нашли у бунтовавших заключенных в СИЗО Кропивницкого, фото

пятница, 20 декабря 2019, 18:45
переглянути новину українською

В Кропивницкому СИЗО, где заключенные захватили под свой контроль два корпуса и напали на женщину-психолога, разоблачили тайник с запрещенными предметами.

Об этом сообщает Управление ГКИС Украины.

В рамках проведения мероприятий по поддержанию правопорядка в Кропивницком следственном изоляторе работниками ГКИС разоблачен тайник, в которой заключенные хранили большое количество запрещенных предметов.

79602856_497374504219311_7115290582037037056_n.jpg
1 / 1
79696783_497373994219362_8174434460737994752_n.jpg
1 / 1
79885982_497374004219361_8220990660686118912_n.jpg
1 / 1
80773707_497373880886040_3599328957943513088_n.jpg
1 / 1
80630669_497374507552644_4673684296546910208_n.jpg
1 / 1
80572078_497374234219338_4949916329369927680_n.jpg
1 / 1
79852811_497373924219369_4482526683865284608_n.jpg
1 / 1
80278294_497374777552617_8357458397498441728_n.jpg
1 / 1
80266990_497374794219282_7628185144049795072_n.jpg
1 / 1
80881661_497374240886004_2372818256781115392_n.jpg
1 / 1
79834251_497373987552696_6319376547304177664_n.jpg
1 / 1
80995906_497374007552694_1410975947343003648_n.jpg
1 / 1
80814678_497373934219368_8038537748417609728_n.jpg
1 / 1
80694464_497374224219339_7745104835430580224_n.jpg
1 / 1
80372069_497373854219376_7183577207673978880_n.jpg
1 / 1
80113824_497374204219341_6969324520754642944_n.jpg
1 / 1
80026673_497374774219284_5581447899666972672_n.jpg
1 / 1
81012405_497374514219310_1070217889232977920_n.jpg
1 / 1

Среди которых более 100 литров водки, 44 мобильных телефонов, около 1,5 кг янтаря и устройства для его обработки, дрожжи и закваска для самогоноварения, наркотические средства и устройства для их употребления и др.

Изъятые запрещенные предметы задокументированы в установленном законодательством порядке, будет проведено служебное расследование.

Сейчас обыски в учреждении продолжаются.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали свежие фото Лукьяновского СИЗО в Киеве, "знаменитого" тем, что заключенных там удерживают в ужасных условиях.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Сейчас все будут гореть: почему пожар в одесском колледже "планировался"

Паспорт, как гречка перед выборами: зачем украинцам двойное гражданство

Статистика все выше, украинцев все меньше: как прекратить смерти на дорогах

Весна посреди зимы: как долго продлится теплая погода

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: