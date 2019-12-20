В офисе партии Порошенко проходят обыски: в сети показали интересное фото

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность" Государственное бюро расследований проводит обыски.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

"ГБР решило у нас утром обыски в офисе партии "Европейская Солидарность" провести. Ну, не в офисе - рядом, на территории, ну, как обыски. Бродят по подвалу, бродят по паркингу, делают вид", - написал он.

Также Бирюков подтвердил обнародованную ранее информацию об обысках в спортклубе "5 элемент".

"Это типа - а вдруг, ну вот вдруг, в гантеле что-то незаконное, а тренажер нелегально производит электроэнергию и посылает лучи поноса на Банковую. На этой неделе Петр Порошенко помог нам выкупить у террористов генерала Дмитрия Марченко. Империя решила нанести ответный удар. Какая империя - такой и удар. Жалкое зрелище", - резюмировал он.

Позже Бирюков опубликовал еще одно фото - в офис партии пришли бойцы ВСУ.

"В гости пришли друзья. У сотрудников ДБР, проводящих обыск, резко испортилось настроение", - написал он.

Раньше "Апостроф" сообщал, что люди в масках ворвались в здание спортклуба "5 элемент", к которому имеет отношение бывший президент Украины Петр Порошенко и его близкий соратник Игорь Кононенко.

Напомним, что в среду, 18 декабря, Верховная Рада Украины внесла важные правки в законодательство, которые окончательно отменяют неприкосновенность народных депутатов.