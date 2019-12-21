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Девушку, весившую 29 килограмм, спасло от смерти письмо отца: фото

суббота, 21 декабря 2019, 04:23
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Жизнь 16-летней британки Бекки Пэйтс, которая страдала тяжелой формой анорексии, спасло письмо отца.

Об этом сообщает "Апостроф " со ссылкой на Triangle News.

В одиннадцатилетнем возрасте девочка на школьном медосмотре так разнервничалась из-за собственного веса, что пришла домой со слезами. После того ежедневно начала есть все меньше и приобрела расстройство пищевого поведения. В 16 лет Бекки весила 29 килограмм.

Девушку госпитализировали в больницу, ведь через малый вес ее сердце могло остановиться в любой момент. Когда Бекки лежала в реаимациии, ее отец Брюс Пэйтс написал дочери письмо.

"Мне больно видеть тебя такой хрупкой, больной и почти умирающей. Это убивает меня изнутри", - написал мужчина. Он поддерживал Бекки и до попадания в больницу. Почти каждый день мужчина отпрашивался с работы на обед, чтобы уговорить больную дочь поесть вместе с другими членами семьи. Ведь из-за чрезмерного увлечения похуданием у девушки испортились отношения с матерью. А однажды Брюс всю ночь провел на полу у кровати Бекки, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.

Сейчас Бекки Пэйтс 21 год и ее вес постепенно приходит в норму. За свое выздоровления она благодарит отца.

Как сообщал "Апостроф" ранее, победительница третьего сезона "Супермодели по-украински" (Новый канал) Маша Гребенюк долгое время боролась с анорексией. Она так хотела оставаться стройной, что начала ругать себя за каждый кусок пищи. При росте в 181 сантиметр девушка весила 45 килограмм.


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