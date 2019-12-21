Идут снегопады: где в Украине стоит ждать зимы

23 и 24 декабря мощные снегопады накроют Львовскую область.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Днем 23 декабря и в течение 24 декабря прогнозируют значительный дождь с мокрым снегом. В горах - мокрый снег и снег, местами сильный. Местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 9 - 14 м/с, порывы 15 - 20 м/с, местами метели. Температура воздуха 0...+5 градусов. Местами образования снежного покрова.

Такие погодные условия могут привести к нарушениям работы служб электроснабжения, коммунального хозяйства, строительной отрасли и к нарушению движения автотранспорта на отдельных участках дорог. В связи с этим на дорогах объявили первый уровень опасности (желтый).

Как сообщал "Апостроф" ранее, в 2020 году в Украине ожидается холодная зима, раннее потепление и теплое лето. Настоящие зимние морозы придут в Украину в начале января и продержатся до его завершения. Отмечается, что с 5 января температура снизится до 12-13 градусов, до 15 числа будет около -15, а к 23 января - до -20. После этого возможна потепление, которая завершится в первых числах февраля, и в страну снова придут морозы, теперь с сильными снегопадами.