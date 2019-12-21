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Пример для "слуг народа": львовские судьи отменили свой корпоратив и сделали доброе дело, фото

суббота, 21 декабря 2019, 16:37
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Сотрудники нескольких львовских судов отказались от новогоднего корпоратива, чтобы собрать деньги на закупку оборудования для Военно-медицинского клинического центра Западного региона.

Об этом сообщили на странице Хозяйственного суда Львовской области в соцсети Facebook, опубликовав соответствующие фотографии.

За деньги, которые можно было бы потратить на проведение вечеринки для празднования Нового года, приобрели необходимое оборудование для львовских военных медиков. Как сказано в сообщении, в Военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове судьи передали насос вакуумный для терапии ран и операционно-обзорную лампу.

"Такую инициативу средствам искренне поддержали коллективы Западного апелляционного хозяйственного суда, Восьмого апелляционного административного суда, Апелляционного суда Львовской области и Львовского окружного административного суда. Надеемся, что другие суды Украины перехватят эстафету и поддержат бойцов, воюющих за мирное будущее Украины", - призвали своих коллег львовские судьи.

Как сообщал "Апостроф", вечером в пятницу, 20 декабря, в Киеве члены президентской партии "Слуга народа" отпраздновали корпоратив в честь Нового года.

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