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Силовикам Путина в Украине продавали гражданство коррупционеры: опубликовано расследование

воскресенье, 22 декабря 2019, 22:11
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Офицер Федеральной службы безопасности России Николай Сытов, который также является помощником по экономическим вопросам в администрации главаря "ДНР", странным образом получил водительские права и идентификационный код гражданина Украины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "ТСН.Тиждень".

Права ему выдали в Херсоне, в автошколу он якобы ходил в Славянске, а идентификационный код оформили в Дружковке. Документы были оформлены на гражданина Украины Иванова Николая Олеговича.

Также у него был украинский паспорт, для создания которого он использовал один из бланков, которые остались в оккупированном Донецке. Но еще с мая 2014 года в реестре МВД они среди похищенных и утраченных.

В украинской контрразведке считают, что украинские чиновники могли за деньги "закрыть глаза" на то, что паспорт Иванова-Сытова является похищенным.

В государственной налоговой инспекция в Дружковке, где Иванов-Сытов оформлял себе украинские документы-прикрытия, уверяют, что разрешение выдать идентификационный код им дали из Киева. По словам налоговиков, Сытов сам пришел к ним. Но контрразведка СБУ, которая разоблачила Иванова-Сытова, считает - там врут. Россиянин не появлялся ни в Дружковке, ни в Славянске, ни в Херсоне. Везде документы за него получало другое лицо. Такие услуги на черном рынке стоят 1000 долларов, говорят в СБУ.

Кроме того, у Николая Сытова есть родной брат Семен, который тоже является офицером ФСБ и был советником убитого экс-главы "ДНР" Александра Захарченко по вопросам поставок вооружения.

В сюжете говорится, что в Донецке братья работают в тандеме. Их украинские контрразведчики разоблачили в тот момент, когда россияне готовили теракт в управлении СБУ в Мариуполе. Атаку удалось предотвратить и выйти не только на схему легализации агентов, но и на их "бизнес". Сытовы занимались перегоном в Россию украденных на Донбассе автомобилей.

Напомним, что ранее "Апостроф" сообщал, что сотрудник ГРУ Денис Карабан проводил тренировки по рукопашному бою с членами российской частной военной компании "Е.Н.О.Т. корп.", участвовавшими в боевых действиях на Донбассе.

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