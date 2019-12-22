Уже открывают новые: появилась забавная фотожаба на закрытие казино по всей Украине

20 декабря правительство Украины выдало распоряжение о закрытии всех игорных заявление по Украине, что активно обсуждают в социальных сетях.

Так, в сети опубликовали фотожабу на данную тему.

Героями фотожабы стали актеры популярного юмористического коллектива "Дизель-шоу". В частности, ее герои обсуждают тот факт, что следом за закрытием таких заведений последует и их открытие.

Интересно, что это уже не первая фотожаба, которая посвящена закрытию игорных заведений в стране.

Напомним, что в полиции создали мобильные группы для мониторинга и борьбы с незаконными игорными заведениями: было изъято оборудования на 50 миллионов гривен.

Также "Апостроф" сообщал, что сети бурно обсуждают заявление Зеленского о закрытии игральных залов.