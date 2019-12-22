Украину снова засыпает снегом: опубликовано яркое фото

Туман, ветер и снег устроил настоящую пургу на заснеженной вершине горы Поп Иван Черногорский в Карпатах.

Снимок с одной из самых высоких вершин украинских Карпат опубликован на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 8:30 22.12.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Ветер южный 14-15 м/с. Температура воздуха -1° С. Падает снег", - говорится в сообщении.

При этом, украинцев предупредили, что в связи с осложнением погодных условий и метеорологическими прогнозами стоит воздержаться от выхода в высокогорье.

Фото получилось довольно загадочным и сооружение в тумане и снеге напоминает замок эпохи средневековья.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что на Новый год в Украине ожидается снежная погода с небольшими морозами.