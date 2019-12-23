Это несправедливо: где в Киеве получают самые большие субсидии

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, которая возглавляет комитет Верховной Рады по социальной политике, возмутилась несправедливой выплатой субсидий в Украине, которая позволяет пользоваться большими льготами состоятельным жителям столичного Печерского района.

Об сообщает "Апостроф" со ссылкой на Цензор.нет.

Как заявила Галина Третьякова в интервью изданию, политика начисления субсидий несправедлива, поскольку не учитывает пассивный доход домохозяйства.

"Человек может иметь миллионные сбережения или высокую зарплату, которую платят в "конверте", но он все равно будет получать субсидию", - отметила она.

В частности, Третьякова озвучила, по ее словам, известный факт, что на Печерске получают субсидию в самом большом размере.

"Я не понимаю, почему я, не получая субсидию, должна платить за кого-то? Почему мы должны защищать богатого, у которого есть деньги, за счет среднего и бедного класса? Эти люди платят налоги с минимальной заработной платы – так почему за их счет формируется субсидия людям, у которых по 100 кв.м квартиры? Я не понимаю, что это за социальная политика", - подчеркнула глава комитета ВР по соцполитике.

Как сообщал "Апостроф", введенная в Украине система монетизации субсидий не работает должным образом. В частности, льготники не получают сообщений о том, что они оплатили коммуналку.