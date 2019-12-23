На Донбассе в страшном пожаре заживо сгорели люди: детали трагедии и фото

В воскресенье вечером, 22 декабря, вспыхнул пожар в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.
Оказалось, что в одной из палат первого корпуса произошло возгорание.
С одновременным тушением пожара работниками ДСНС, полицией и медперсоналом проводилась эвакуация подопечных.
В результате пожара погибли 4 человека, еще 3 - получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу г. Старобельск.
Пожар локализован в 21.32 и ликвидирован в 22.55.
Данный факт квалифицированный по ст. 270 УК Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и ст. 367 УК Украины "Служебная халатность".
На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.
Как ранее сообщал "Апостроф", 16 декабря в Оболонском районе Киева произошел пожар в районе новостроек Минского массива, густой дым был виден из разных частей столицы.