RU  UA  EN

понедельник, 23 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 декабря

07:00
Маринованные шампиньоны за 7 минут - простой рецепт закуски к праздничному столу

22 декабря

23:53
Кризис атаки: "Реал" упустил победу в "класико"
20:51
И Роналду не помог: "Лацио" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок
20:26
"Челси" уверенно обыграл команду Моуринью в матче чемпионата Англии: видеообзор
19:44
Подготовка к Олимпиаде под угрозой: спортсмены выступили с тревожным обращением
19:00
Фотошоп-2019: кто из знаменитостей облажался в этом году больше всех
17:51
Ювентус - Лацио: стартовые составы
17:32
Тоттенхэм - Челси: стартовые составы
16:30
Украинский кикбоксер избил россиянина на престижном турнире: видео
15:55
Кубок мира по биатлону: результаты женского масс-старта в Анси
15:35
Где смотреть онлайн Ювентус - Лацио: расписание трансляций
14:00
Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта в Анси
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Донбассе в страшном пожаре заживо сгорели люди: детали трагедии и фото

понедельник, 23 декабря 2019, 07:37
переглянути новину українською

В воскресенье вечером, 22 декабря, вспыхнул пожар в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Оказалось, что в одной из палат первого корпуса произошло возгорание.

С одновременным тушением пожара работниками ДСНС, полицией и медперсоналом проводилась эвакуация подопечных.

В результате пожара погибли 4 человека, еще 3 - получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу г. Старобельск.

Пожар локализован в 21.32 и ликвидирован в 22.55.

Данный факт квалифицированный по ст. 270 УК Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и ст. 367 УК Украины "Служебная халатность".

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как ранее сообщал "Апостроф", 16 декабря в Оболонском районе Киева произошел пожар в районе новостроек Минского массива, густой дым был виден из разных частей столицы.

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева проходят соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Весенний декабрь продолжается: на выходных будет до +14

Сейчас все будут гореть: почему пожар в одесском колледже "планировался"

Паспорт, как гречка перед выборами: зачем украинцам двойное гражданство

Статистика все выше, украинцев все меньше: как прекратить смерти на дорогах

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: