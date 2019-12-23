На древней мозаике ученые обнаружили загадочные часы: фото

Профессор Марек Ольшевски из Варшавского университета обнаружил на мозаике II века необычный предмет, который оказался ранее неизвестным типом солнечных часов.

Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на Science in Poland.

После своей находки ученый заново просмотрел другие мозаики и обнаружил восемь ранее неизвестных типов конструкций. Так, один из таких механизмов он разглядел на настенной мозаике в церкви Санта-Чечилия-Трастевере в Риме. Она была создана во времена папы Пасхалия I (817-824 гг. н.э.)

Еще одни неизвестные часы он нашел на так называемой карте Мадабы – огромной напольной мозаике, которая в настоящее время хранится в церкви Святого Георгия в Иордании.

Как сообщал "Апостроф", ученые заявили о неизвестном ранее виде гигантских динозавров.