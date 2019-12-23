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В Украине дайверы установили новогоднюю елку под водой: впечатляющие видео

понедельник, 23 декабря 2019, 15:49
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В городе Днепре дайверы установили новогоднюю елку в затопленном Новониколаевском гранитном карьере, погрузившись на глубину более 40 метров.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сюжет "5 канал" на Yuotube.

В сюжете отмечается, что традиция погружать елку под воду в Днепропетровской области существует уже 15 лет. В этот раз погружение біло совершено на рекордную глубину в 40 метров - это на уровне 14-этажного дома.

"Елку установили на дне с помощью специального крепления, украсив ее перед этим новогодними игрушками и гирляндой, которая, кстати, будет светиться под водой благодаря аккумуляторам. Через месяц мы ее оттуда заберем", - сказал в комментарии журналистам дайвер Андрей Волков.


Ранее днепровские дайверы погружали под воду кабину КамАЗа, автоцистерну и мотоцикл, чтобы создать искусственный риф.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Шумск Тернопольской области выложили новогоднюю елку почти из четырех тысяч круассанов.

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