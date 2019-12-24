Украинцам готовят "сюрприз" с электронными сигаретами: что изменится

В правительстве приняли решение внести изменения в законодательство в вопросе оборота электронных сигарет в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук у себя на канале в Telegram.

Глава правительства отметил, что теперь электронные сигареты и устройства для нагревания табака приравнены к другим табачным средствам. Вследствие принятого решения оборот такого рода сигарет будет регулироваться нормами об обороте стандартных табачных изделий.

Также на электронные сигареты и другие устройства будут наложены ограничения по рекламе и ограничение по курению в публичных местах.

"Здоровье украинцев должен быть защищен от вредного воздействия табака. Более того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий", - отметил премьер Гончарук.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что из-за установленного в 2017 году ежегодного повышения акциза на сигареты цены на табачные изделия в Украинес 1 января 2020 года вырастут почти на 20%.