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В Днепре установили новогодние фигуры не для слабонервных: опубликованы фото

вторник, 24 декабря 2019, 20:30
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В Днепре, где недавно на улице обнаружили голого мужчину после новогоднего корпоратива, в парке за зданием обладминистрации появились новогодние фигуры, которые вызвали неоднозначные реакции у горожан.

Об этом сообщает 056.

Так, новогодние фигуры, украшенные дождиком, стоят возле детской площадки в парке. Среди фигур - пингвины, Микки Маус, лев и львица, Деды Морозы и Снегурочки, мишка с красными глазами и другие персонажи. Также есть фигурка матрешки. На них можно увидеть иллюминацию, скорее всего, вечером, они будут светиться.

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Вскоре эти фигуры станут частью сказочного городка.

Как ранее сообщал "Апостроф", вечером в пятницу, 20 декабря, в Киеве члены президентской партии "Слуга народа"отпраздновали корпоратив в честь Нового года.

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