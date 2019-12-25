Начали цвести даже вишни: опубликовано новое фото погодной аномалии в Украине

В сети показали свежее фото из Бердянска, где в канун Нового года из-за аномального тепла зацвели вишни.

Об этом сообщает TK Media в Twitter.

"В Бердянске вишни зацвели! А вы все - Новый год, Новый год", - говорится в сообщении.

Это не первый такой случай в Украине.

Ранее в сети появилось видео последствий аномального тепла - во Львове зацвели калина и жимолость. Лещина выпустила несколько сантиметровые соцветия-сережки, и вот-вот треснут почки магнолии.

Также на Донбассе из-за аномального тепла распустились деревья.