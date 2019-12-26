Боялся, что выгонят: появилось фото прощальной записки погибшего под Одессой студента

В предсмертной записке, которую оставил перед суицидом 20-летний студент Измаилского государственного гуманитарного университета (Одесская область), самоубийца сообщил о конфликте с директором студенческого городка, из-за которого он мог оказаться на улице.

Фото с прощальными словами, написанными студентом перед самоубийством, опубликовано в Telegram-канале "Одесса INFO".

В предсмертной записке студент не объяснил суть конфликта, который произошел с директором студгородка, однако заметил, что из-за этого его могут выселить из общежития.

"Меня выгонят на улицу рано или поздно. Я там второй раз оказываться не хочу", – написал он.

Также в записке студент упомянул свою мать, которая была лишена родительских прав. Из-за нее, по его словам, он совершил первый побег из дома.

Вероятно, еще одной причиной самоубийства стала несчастная любовь, о которой он намекнул в своих последних строках.

"С недавних пор у меня появился смысл жизни. Но этот смысл решил от меня отречься", – написал студент.

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