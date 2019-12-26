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Кличка "Лощ": полиция поймала организатора убийства участника АТО, фото

четверг, 26 декабря 2019, 11:23
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В Белой Церкви Киевской области правоохранители задержали мужчину, который 24 октября 2017 года в Кагарлыке зарезал 33-летнего ветерана АТО.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

47-летнего уроженца Кагарлыка правоохранители задержали в Белой Церкви. Туда мужчина перебрался сразу после совершения преступления. Несмотря на то, что скрывался от правосудия, постоянно угрожал жителям района, где проживал, и "крышевал" игорный бизнес.

В полиции выяснили, что задержанный - криминальный авторитет по прозвищу "Лощ". Он неоднократно находился в местах лишения свободы за совершенные преступления.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в ноябре в Луганской области нашли тело ветерана АТО Юрия Гундаря, по предварительным данным, его убили.

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