Кличка "Лощ": полиция поймала организатора убийства участника АТО, фото

В Белой Церкви Киевской области правоохранители задержали мужчину, который 24 октября 2017 года в Кагарлыке зарезал 33-летнего ветерана АТО.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

47-летнего уроженца Кагарлыка правоохранители задержали в Белой Церкви. Туда мужчина перебрался сразу после совершения преступления. Несмотря на то, что скрывался от правосудия, постоянно угрожал жителям района, где проживал, и "крышевал" игорный бизнес.

В полиции выяснили, что задержанный - криминальный авторитет по прозвищу "Лощ". Он неоднократно находился в местах лишения свободы за совершенные преступления.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в ноябре в Луганской области нашли тело ветерана АТО Юрия Гундаря, по предварительным данным, его убили.