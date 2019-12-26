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НАБУ проводит обыски в Мининформе: первые подробности

четверг, 26 декабря 2019, 15:33
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26 декабря сотрудники НАБУ проводят обыски в Министерстве информационной политики.

Об этом сообщил государственный секретарь Мининформполитики Артем Биденко на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Министерстве информационной политики Украины и ГП "Защита информационного пространства" , подчиненном Министерству, происходят обыски НАБУ. Обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 году на сумму 15 миллионов гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN", - написал Биденко.

Следователи считают, что компания CFC Consulting получила деньги за услуги, подписала акты выполненных работ, и рекламу не разместила. Чтобы найти необходимую доказательную базу, обыски сейчас проводят в министерстве.

Как информировал "Апостроф" ранее, в Хмельницкой области сотрудники СБУ задержали полковника - начальника одного из отделов Министерства обороны - на получении взятки в 120 тысяч гривен.

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