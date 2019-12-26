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Нацбанк принял жесткое решение в отношении одного из богатейших олигархов

четверг, 26 декабря 2019, 13:27
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По решению суда Национальный банк Украины (НБУ) начал принудительное взыскание 1,5 миллиарда гривен с одного из самых богатых олигархов Украины Константина Жеваго, которого ранее суд заочно разрешил арестовать.

Об этом сообщили на официальной странице НБУ в соцсети Facebook.

"1 октября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск НБУ к экс-владельцу банка "Финансы и Кредит", - сказано в сообщении.

В Нацбанке уточнили, что апелляционную жалобу Константина Жеваго суд вернул без рассмотрения, поскольку он не уплатил в установленный срок судебный сбор.

Решение суда первой инстанции вступило в законную силу, что позволило Национальному банков 26 декабря начать принудительное взыскание средств.

Как ранее сообщал "Апостроф", бывший народный депутат Константин Жеваго, которого в Украине подозревают в декларировании недостоверной информации, сбежал из страны.

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