Полное перемирие и разведение сил: в Минобороны сделали важное заявление по Донбассу

С 1 января на линии разграничения с временно оккупированным Донбассом будет введено полное перемирие.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на брифинге в четверг, 26 декабря.

"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать...", - сказал он.

На данный момент, по его словам, уже определены и обсуждаются в Трехсторонней контактной группе какие-то точки разведения, "где население может пересекать линию соприкосновения".

"По точкам. Так, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию соприкосновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе", - отметил Загороднюк.

В то же время, по его словам, озвучить названия новых пунктов разведения сил пока нельзя.

"Для нас они уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков", - уточнил министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее была названа дата "рождественского" перемирия на Донбассе.