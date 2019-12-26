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Работают снайперы: появился тревожный рассказ бойца ВСУ о ситуации на Донбассе, видео

четверг, 26 декабря 2019, 07:07
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Бойцы ВСУ рассказали, что на Донбассе боевики продолжают обстреливать украинские позиции.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

19-летний воин Константин поделился, что враг ведет огонь от поселка Крымское в Луганской области до Светлодарска Донецкой области. В то же время возле шахты "Бутовка" работает снайпер боевиков.

Украинские бойцы спасают побратимов. Например, недавно пуля попала одному из воинов в шлем, что его и спасло. Солдат просто заглянул в бойницу, сказал солдат с позывным "Авицен".

"К сожалению, они пристреляны, поэтому они у нас закрываются специальной сеткой, или перекрытием - мы туда выглядим только в неотложном случае... Если человек не боится, он не живой, если есть страх - значит он жив", - рассказывает он.

Около шахты "Бутовка" гуляет ветер и колышет металл в заброшенных зданиях. Этот звук наводит ужас. Там стоят разбитые здания, вывороченные взрывами бетонные столбы и обвалившаяся шахта. Сотни тонн искореженного железа нависают над головами или разбросаны на нескольких гектарах окровавленной земли.

"Угнетение сразу, видно, что были жестокие бои, сразу было жутко, даже страшно. Потом начинаешь привыкать, но она останется в памяти на всю жизнь", - отметил боец Евгений, который уже полгода на фронте.

На данных позициях кое-где расстояние к врагу всего несколько сотен метров. Потому расслабляться там нельзя, хотя и сейчас местность окутала тишина. А возле Авдеевки лишь слышны звуки бензопил с той стороны и шум двигателей тяжелой техники. Такая ситуация на фронте в конце 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали историю одноногого боевика Влада Филина, который воевал за ДНР-ЛНР, а сейчас никому не нужен.

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