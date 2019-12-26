Украинским водителям готовят сюрприз с "автогражданкой": что нужно знать

В Украине планируют запустить оформление страхового полиса "автогражданки" в электронной форме, который можно будет проверять с помощью QR-кода.

Об этом сообщается на странице Facebook онлайн-сервиса государственных услуг Министерства цифровой трансформации "Дія".

"Это обязательный вид страхования для каждого владельца наземного транспортного средства. Сейчас страховой полис можно оформить в электронной форме. Полицейский будет проверять действительность документа с помощью QR-кода", - говорится в публикации.

На странице сервиса отметили, что вопросы технологических и юридических мероприятий для внедрения электронной "автогражданки" уже были обговорены, и в ближайшее время начнется работа над проектом.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кабинет министров запустил сервис check.gov.ua, который позволяет осуществлять оплату административных услуг без предоставления бумажных квитанций. Пока к сервису подключены всего два банка.