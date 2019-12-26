В Чернобыльской зоне впервые с момента аварии на ЧАЭС поставили новогоднюю елку: фото

В покинутом после аварии на Чернобыльской АЭС городе Припяти установили новогоднюю елку.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на телеканал Zik.

Зеленую красавицу нарядили к праздникам возле одного из центральных домов Припяти, дворца культуры "Энергетик". На ее открытие приехали бывшие жители города, которые и украсили дерево новогодними игрушками и своими фотографиями с детства.

Отмечают, что елку установили в Припяти впервые с момента аварии на Чернобыльской АЭС. Она произошла 26 апреля 1986 года.

Город Припять расположен на берегу реки Припять в 3-х км от Чернобыльской АЭС. До аварии на Чернобыльской АЭС в городе проживало 47,5 тыс. Человек, в настоящее время постоянное население отсутствует в связи с высоким уровнем радиации.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото самых загрязненных радиацией мест чернобыльской зоны, среди которых: местная медсанчасть, отдельные блоки станции, свалка лома металла, место отстоя техники и завод на окраине города Припять.