RU  UA  EN

четверг, 26 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
22.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 декабря

19:00
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России: в чем суть
16:29
"Дыра" в госбюджете: появился прогноз, кто может остаться без выплат в Украине
15:18
Главный оперативник ГФС Мацюк отдал команду по давлению на бизнес и вымогательству - блогер
08:43
Нацбанк обновил курс валют на 25 декабря: сколько стоит доллар
07:17
Есть два вида договора: украинцам детально объяснили, как можно купить стаж для пенсии

24 декабря

14:31
В Украине увеличили размер соцпомощи: кто будет получать больше
12:18
Если нет документов: появилось разъяснение, как доказать трудовой стаж для пенсии
10:52
Украинские АЗС отреагировали на требования Зеленского по ценам: интересные цифры
08:08
Курс доллара почти "застыл": свежие данные от Нацбанка
07:18
Пенсии в Украине пересчитают не всем: кто рискует остаться без надбавки

23 декабря

20:15
В Кабмине озвучили новый прогноз курса доллара на следующий год
18:22
В Украине зафиксировали падение одного из главных экономических показателей
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Чернобыльской зоне впервые с момента аварии на ЧАЭС поставили новогоднюю елку: фото

четверг, 26 декабря 2019, 05:08
переглянути новину українською

В покинутом после аварии на Чернобыльской АЭС городе Припяти установили новогоднюю елку.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на телеканал Zik.

Зеленую красавицу нарядили к праздникам возле одного из центральных домов Припяти, дворца культуры "Энергетик". На ее открытие приехали бывшие жители города, которые и украсили дерево новогодними игрушками и своими фотографиями с детства.

Отмечают, что елку установили в Припяти впервые с момента аварии на Чернобыльской АЭС. Она произошла 26 апреля 1986 года.

Город Припять расположен на берегу реки Припять в 3-х км от Чернобыльской АЭС. До аварии на Чернобыльской АЭС в городе проживало 47,5 тыс. Человек, в настоящее время постоянное население отсутствует в связи с высоким уровнем радиации.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото самых загрязненных радиацией мест чернобыльской зоны, среди которых: местная медсанчасть, отдельные блоки станции, свалка лома металла, место отстоя техники и завод на окраине города Припять.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

На выходные в Париж или Рим: когда украинцы будут летать в Европу за 5 евро

Иногда они падают: что случилось с российским пиар-самолетом Су-57

Сначала ливень, а потом снег: синоптики озадачили погодой на неделю

Весенний декабрь продолжается: на выходных будет до +14

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: