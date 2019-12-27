Пенсионерка, целовавшая поезд в Крыму, выдала дикую речь на росТВ: опубликовано видео

Пенсионерка из оккупированного Россией Крыма рассказала, почему целовала поезд сообщением с РФ.

Об этом сообщает ресурс Лента.ру в Twitter.

Женщина дала интервью пропагандистскому каналу "Россия 1". Она рассказала, что так выражала свою радость, что полуостров находится под контролем РФ. Она заявила, что крымчане считают себя российским народом.

Пенсионерка отметила, что очень рада постройке Крымского моста, который соединяет Россию с полуостровом. Также она назвала Украину - "ноль". Женщина попросила украинцев не лезть в дела России.

Еще не забыли бабулю, которая вчера целовала вагон? Телеканал «Россия 1» отыскал ее и попросил описать свой поступок. Мощная речь получилась pic.twitter.com/L6vEdQLoJO — Лента.ру (@lentaruofficial) December 26, 2019





























Пользователи сети прокомментировали заявление пенсионерки: "*бнутая старая кошелка, ей бы место в трамвае не уступил. Уступил бы ей место в путенском раю".

"В таких модных беретах даже не хоронят уже, видно же что там шизофрения в диагнозе 100 % и справка есть".

"Че эта россияночка от имени всех крымчан глаголит? Вопрос к медицинским специалистам".

"Я все понимаю,но тетечке этой всё-таки лучше психиатра".

"Особенно пенсионерам этот поезд нужен. Сколько билетов они смогут купить на свою пенсию?".

"Жертва пропаганд*нов".

Как сообщал "Апостроф", в сети показали свежую карикатуру на инцидент с пенсионеркой, которая расцеловала вагон поезда в аннексированном Крыму.