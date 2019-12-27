Украинские зимние курорты завалило снегом: опубликованы фото

В пятницу, 27 декабря, западную Украину замело снегом, что радует жителей и туристов.

Об этом этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс Mukachevo.net.

По состоянию на 09:00 практически на каждом горнолыжном курорте идет небольшой снег. К сожалению, этого еще не достаточно, чтобы кататься на лыжах или сноуборде. Единственный курорт который принимает лыжников пока только Буковель.

Синоптики прогнозировали, что на этой неделе в Закарпатье упадет температура воздуха. А спасатели Чорногирськиого горного поисково-спасательного поста, который находится на горе Поп Иван сообщили, что у них вообще температура -10 градусов мороза.

Как сообщал "Апостроф", украинские Карпаты уже засыпало снегом, а туристам и жителям открылся сказочный пейзаж.