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Как правильно выбрать елку и ухаживать за ней: советы и лайфхаки

суббота, 28 декабря 2019, 04:20
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Главные критерии, по которым выбирают рождественскую или новогоднюю елку, - это, как правило, ее величина, пушистость, расцветка и аромат. Однако немецкие эксперты уверяют, что необходимо учитывать и целый ряд других нюансов.

Об этом сообщает DW.

Как определить качество при покупке

Если хвоя густо-зеленого цвета, маслянистая на ощупь и ярко блестит на солнце, - значит, елка свежесрубленная. Важно обратить внимание и на цвет среза ствола: у елки "первой свежести" он белого цвета и немного влажный. Еще один показатель качества: когда елку трясут, ее иголки не осыпаются. Проследите и за тем, чтобы ветки и ствол были чистыми - без плесени, грибка, повреждений.

Ветки должны легко гнуться, не ломаясь при этом, а также быть расположенными часто и равномерно: тогда дерево выглядит особенно пушистым и красивым. Старайтесь выбирать елку не слишком высокую, чтобы потом не срезать макушку: если это сделать, дерево начинает погибать.

Как хранить дерево, купленное заранее

Если вы приобрели елку задолго до праздника, лучше всего поставить ее в ведро с водой и поместить в тени на свежем воздухе, но только не на сквозняке. Рекомендуется также дерево чем-нибудь прикрыть: это защитит его от воздействия ветра и солнца, и его хвоя не осыплется раньше времени, советуют специалисты Академии садоводства федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

Главные критерии - размеры, цвет и пушистость

Если елка, которую вы купили заранее, упакована в сетку, то на время хранения лучше ее не снимать. Так дерево не потеряет слишком много влаги. Однако за день до установки елки в комнате сетку с нее нужно снять и дать дереву отстояться, чтобы ветки снова приняли естественное положение. Кстати, срезать сетку следует снизу вверх, подсказывают эксперты из объединения Christbaumverband в Баден-Вюртемберге.

Как ухаживать за елью в теплом помещении

Перед тем как внести ель в отапливаемое помещение, ее ствол следует подпилить снизу на 2-3 сантиметра и снять примерно 10 сантиметров коры. Это позволит дереву свободно "пить" воду из кадушки, в которую его поставят. Чтобы елка лучше адаптировалась в теплой комнате, сначала дайте ей постоять некоторое время в подвале, гараже или на лестничной площадке. Так она не будет "шокирована" резкой сменой температуры.

Установив елку в гостиной, сразу ее не наряжайте. Пусть постоит еще сутки и привыкнет к новому климату. Для того чтобы ель долго сохраняла свою свежесть, ни в коем случае не располагайте ее рядом с обогревательными приборами и регулярно увлажняйте воздух вокруг нее, а также саму хвою с помощью пульверизатора.

Елке высотой до потолка необходимо два-три литра воды в сутки. Так что нужно следить за тем, чтобы кадушка, в которой она стоит, не опустошалась, подчеркивают представители Объединения баварских производителей рождественских елок. А эксперты Общества защитников немецкого леса советуют также добавлять в кадушку с водой, в которой стоит елка, одну чайную ложку сахара либо специального средства против увядания растений.

Как защититься от нежданных гостей

Покупая новогоднюю елку, вы рискуете вместе с ней занести в дом до 25 тысяч "гостей". В среднем, именно столько насекомых может обитать на одном таком дереве, как показали результаты исследования, проведенного два года назад норвежскими учеными. Среди них - клещи, тля, пауки, моль... Причем на елках, срубленных в лесах, членистоногих больше, чем на деревьях, приобретенных на специальных плантациях. Ппрежде чем заносить елку в дом, на всякий случай хорошенько ее потрясите.

Напомним, что украинские военнослужащие, находящиеся на позициях ООС на Мариупольском направлении,собрали двухметровую елку из мин и снарядов,которые прилетают со стороны боевиков в их направлении почти каждый день.

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