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Сколько украинцев встретит Новый год в поездах: названа интересная цифра

суббота, 28 декабря 2019, 21:28
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Около 17 тысяч пассажиров в Украине проведут новогоднюю ночь в поездках по железной дороге.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Всего по информации компании на поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь 2019/2020, "Укрзализныця" предложила 66,846 тысяч мест в поездах дальнего следования.

"Из них 16,678 тысяч мест уже выкуплено пассажирами, которые будут направляться на праздник или путешествовать по делам. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление", - говорится в сообщении.

Для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году "Укрзализныця" назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы. Это на 9 поездов больше, чем в прошлом году.

Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненным маршрутам.

Как ранее сообщал "Апостроф", в январе правительство устроило украинцам настоящий миниотпуск: в новогодний месяц удастся отдохнуть целых десять дней.

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