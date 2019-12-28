Сколько украинцы будут отдыхать в январе: календарь выходных и праздников

В январе правительство устроило украинцам настоящий миниотпуск: в новогодний месяц удастся отдохнуть целых десять дней.

Об этом говорится в соответствующем решении Кабмина.

В январе будет 21 рабочий день и 10 выходных. Кроме того, Кабмин посоветовал предприятиям сделать выходными и 30, 31 декабря.

Как сообщал "Апостроф", украинский политик и блогер Виталий Чепинога в юмористическом диалоге объяснил повторное празднование Рождества и Нового года в Украине.

Кроме того, стало известно, что банки в Украине в новогодние праздники будут работать по особому графику.

Также напомним, что крановый завод в городе Набережные Челны (Российская Федерация) подготовил к Новому году эротический календарь с обнаженными женщинами и дорогим алкоголем на картинках.