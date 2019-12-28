Украинские военные получили новые бронемашины: фото

Научно-производственная компания "ВК Система" подготовила новую партию бронированных машин медицинского профиля, изготовленных на базе МТ-ЛБ (многоцелевого тягача легкого бронированного).

Об этом сообщил Валерий Бут на своей странице в Facebook.

"Хороший подарок мне под ёлочку! Спасибо огромное за отличную работу! Так держать! ВКС - это успех! Всех обнимаю!" – написал он.

Производство медицинского транспорта МТ-ЛБ-С проходит в рамках государственного оборонного заказа на 2015-2019 годы.

В кормовой части машины установлена лебедка с электроприводом, тросом которой можно извлекать раненых или пострадавших из труднодоступных зон или тех, которые находятся под постоянным огнем.

Увеличенная высота десантного отсека обеспечивает размещение в машине раненых на носилках в два яруса.

Как сообщал "Апостроф", весной стало известно, что ВСУ самостоятельно отремонтируют и модернизируют самоходные артиллерийские установки типа "МСТА-С" калибра 152-мм, а также установят новейшие отечественные электронно-оптические системы типа "Око".