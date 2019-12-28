RU  UA  EN

суббота, 28 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

28 декабря

03:26
Пир во время чумы: в сети высмеяли пляски на корпоратива топ-пропагандистки Кремля
02:18
Бездомного Санту уносят копы: в России ярким видео передали "привет" Бэнкси
01:22
В России новогодний корпоратив перерос в массовое побоище: опубликовано видео

27 декабря

19:00
Кому безделушка, а кому за счастье: какие подарки дарят на Новый год и Рождество в странах мира
18:00
Шикарный ресторан отказался принять принца Гарри и Меган Маркл из-за строгих правил безопасности
17:10
Участники "Кино" записали новую версию "Троллейбуса" с вокалом Цоя - как звучит группа спустя 30 лет
16:57
Женственнее, чем мать: в соцсетях обсуждают внешность сына актрисы Элизабет Херли
16:08
The Guardian включил певицу alyona alyona в престижный рейтинг
15:44
Студию создателей комедии Netflix про Иисуса забросали коктейлями Молотова
15:10
Украинский онлайн-кинотеатр Takflix объяснил идею названия - говорят, оно временное
14:00
В России продают снег к Новому году: подробности
13:55
Тогда и сейчас: Дженнифер Энистон поделилась трогательными фото с отцом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинского бойца вернули с того света после тяжелого ранения: видео и история героя

суббота, 28 декабря 2019, 05:31
переглянути новину українською

Десантник Александр Беспалов, который 21 мая получил в зоне боевых действий тяжелое ранение, сумел не только вернуться к жизни, но и женился.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на историю бойца в сюжете ТСН.

"Пуля через правый глаз дошла до затылочной кости. После таких ранений все обычно погибают на месте", - рассказывают врачи, которые оперировали Беспалова.

За жизнь бойца медики Днепровской больницы им. Мечникова боролись две недели. Когда Беспалов в реанимации вышел из комы, то сразу попросил зарегистрировать его брак с любимой девушкой, которая в то время была беременна.

Сейчас десантник 79 десантно-штурмовой бригады проходит реабилитацию. В октябре у него с женой Анной родился сын Алексей. Александр собирает документы для получения инвалидности и ждет компенсацию за ранение от государства, которую до сих пор не получил.

Как ранее сообщал "Апостроф", в конце ноября боец 128-й бригады подорвался на мине в зоне проведения операции объединенных сил в районе Новотроицкого на Донбассе, перенес сложную операцию по удалению осколков.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Излечить волшебством, или герои "Острова сокровищ" в Институте сердца

Разрушители мифов: 6 заблуждений о продуктах сниженного риска для курильщиков

Последний довод прокурора: за что в Украине можно попасть в СИЗО

На выходные в Париж или Рим: когда украинцы будут летать в Европу за 5 евро

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: