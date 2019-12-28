Украинского бойца вернули с того света после тяжелого ранения: видео и история героя

Десантник Александр Беспалов, который 21 мая получил в зоне боевых действий тяжелое ранение, сумел не только вернуться к жизни, но и женился.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на историю бойца в сюжете ТСН.

"Пуля через правый глаз дошла до затылочной кости. После таких ранений все обычно погибают на месте", - рассказывают врачи, которые оперировали Беспалова.

За жизнь бойца медики Днепровской больницы им. Мечникова боролись две недели. Когда Беспалов в реанимации вышел из комы, то сразу попросил зарегистрировать его брак с любимой девушкой, которая в то время была беременна.

Сейчас десантник 79 десантно-штурмовой бригады проходит реабилитацию. В октябре у него с женой Анной родился сын Алексей. Александр собирает документы для получения инвалидности и ждет компенсацию за ранение от государства, которую до сих пор не получил.

Как ранее сообщал "Апостроф", в конце ноября боец 128-й бригады подорвался на мине в зоне проведения операции объединенных сил в районе Новотроицкого на Донбассе, перенес сложную операцию по удалению осколков.