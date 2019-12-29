RU  UA  EN

воскресенье, 29 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.90
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 декабря

12:49
Обмен пленными: появилась важная новость о судьбе экс-беркутовцев
12:40
Полякова на колене сделала Каменских предложение, от которого не отказаться
12:17
Оторвало голову: в Житомире новогодний корпоратив обернулся страшной трагедией, фото
11:31
Обмен пленными на Донбассе: онлайн видео трансляция
11:13
Уже с 1 января: названы города, где тарифы на тепло снизят на 30%
10:48
Боевики ДНР передают пленных Украине: первые подробности, фото и видео
10:42
Стало известно о гибели опасного боевика ДНР в России: фото
10:25
Много снега и -18: появилось яркое фото из Украинских Карпат
10:07
Находились в плену пять лет: сеть взволновало фото обмена пленными на Донбассе
09:45
Прилетают смертельные "подарки": опубликован грустный рассказ о провокациях боевиков на Донбассе, фото
09:29
Перекрывают выезды из СИЗО: появились новые детали и фото акции в Киеве против обмена экс-беркутовцев
09:20
Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все новости

Оторвало голову: в Житомире новогодний корпоратив обернулся страшной трагедией, фото

воскресенье, 29 декабря 2019, 12:17
переглянути новину українською

В субботу, 28 декабря, незадолго до полуночи в Житомире в страшной аварии погиб водитель Volkswagen Passat, который в нетрезвом состоянии возвращался из новогоднего корпоратива.

О жуткой трагедии сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области, опубликовав фотографии с места ДТП.

"Предварительно известно, что около 23.40 33-летний житель Житомирского района, управляя автомоблем «Volkswagen Passat» и двигаясь по ул. Победы в направлении центра города, выехал за пределы проезжей части, где машина столкнулась с деревом", - сказано в сообщении полицейских.

От страшного удара голову водителя оторвало и раскололо, а тело зажало искореженным металлом. Пассажиров в автомобиле не было.

Очевидцы аварии, ссылаясь на слова спасателей, которые извлекали изувеченное тело водителя, утверждают, что погибший был в нетрезвом состоянии и, вероятно, возвращался с новогоднего корпоратива.

Все обстоятельства выясняются в рамках начатого уголовного производства.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Харькове пьяный водитель устроил крупное ДТП на улице Героев Труда, вылетев на встречную полосу.

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Процесс начался: онлайн трансляция обмена пленными между Киевом и боевиками ЛДНР

Новый год со снегом: какие сюрпризы готовит погода на ближайшие дни

Излечить волшебством, или герои "Острова сокровищ" в Институте сердца

Разрушители мифов: 6 заблуждений о продуктах сниженного риска для курильщиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: