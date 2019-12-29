Оторвало голову: в Житомире новогодний корпоратив обернулся страшной трагедией, фото

В субботу, 28 декабря, незадолго до полуночи в Житомире в страшной аварии погиб водитель Volkswagen Passat, который в нетрезвом состоянии возвращался из новогоднего корпоратива.

О жуткой трагедии сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области, опубликовав фотографии с места ДТП.

"Предварительно известно, что около 23.40 33-летний житель Житомирского района, управляя автомоблем «Volkswagen Passat» и двигаясь по ул. Победы в направлении центра города, выехал за пределы проезжей части, где машина столкнулась с деревом", - сказано в сообщении полицейских.

От страшного удара голову водителя оторвало и раскололо, а тело зажало искореженным металлом. Пассажиров в автомобиле не было.

Очевидцы аварии, ссылаясь на слова спасателей, которые извлекали изувеченное тело водителя, утверждают, что погибший был в нетрезвом состоянии и, вероятно, возвращался с новогоднего корпоратива.

Все обстоятельства выясняются в рамках начатого уголовного производства.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Харькове пьяный водитель устроил крупное ДТП на улице Героев Труда, вылетев на встречную полосу.