Где в Киеве можно отметить Новый год 2020: афиша праздничных мероприятий

Праздничные мероприятия в Киеве будут длиться вплоть до 13 января. Масштабные гуляния пройдут на Софийской и Контрактовой площадях – на новогодних локациях с ярмарками и концертами.

"Апостроф" подготовил перечень мест, которые стоит посетить киевлянам и гостям столицы во время зимних праздников.

Главная елка на Софийской площади. 31 декабря с 21:00 здесь начнется концерт. В списке исполнителей - Руслана, группа "Мандри", симфонический оркестр Kyiv Fantastic Orchestra. Всю ночь будет работать фуникулер, метро будет работать до 03:00.

Контрактовая площадь. На Подоле функционирует новогодний городок с фудкортом, колесом обозрения, горкой и катком. В новогодние дни здесь тоже будут проходить концерты.

ВДНХ. 31 декабря с 22:00 начнется новогодний концерт с аниматорами, конкурсами, подарками и аттракционами.

Традиционно здесь будет открыт парк "Зимова країна" - с ярмаркой, фудкортами, катком, развлечениями для детей, ледовым замком и аттракционами. Вход от 100 грн.

Парк им. Тараса Шевченко. Каждый день вплоть до 13 января здесь будет открыт каток от "Raffaelo".

Певчее поле. До 2 февраля здесь продлится фестиваль гигантских китайских фонарей. Посетителей ждут более 30 световых инсталляций. Также работает фудкорт, ярмарка. Начало с 16:00. Стоимость 160-200 грн.

КВЦ Парковий. 31 декабря- с 21:00 начнется концертная программа "Головна новорічна ніч країни" с актерами "Квартала 95" Евгением Кошевым и Степаном Казаниным.

Dream Town. 31 декабря с 15:00 до 18:00 здесь начнет работу приемная Санта Клауса (блок А, атриум Греция, третий этаж). Также тут будут показывать представления и проводить мастер-классы для детей.

ТРЦ Ocean Plaza. На протяжении 2 - 7 января с 14:00 до 20:00 здесь будет также открыта резиденция Санта Клауса. С 13:00 до 17:00 в эти же дни можно принять участие в интерактивном квесте с QR-кодами на полу. Также обещают шоу-программу с кукольным театром.

Как сообщал Апостроф, традиция встречать Новый год за щедро накрытым праздничным столом стала поводом для шуток в сети.