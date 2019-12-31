Россия убивает все живое: сеть ужаснуло фото новогодней елки в Крыму

В Евпатории (оккупированный Крым) живая ель в центре города, которую украшали к каждому Новому году, за время оккупации потеряла половину своих иголок.

Соответствующее фото было опубликовано на Twitter-странице "КРЫМский бандеровец".

Как отмечается, ель использовали в качестве новогоднего дерева с 2000 года. Автор поста опубликовал несколько снимков. Первые фото были сделаны до начала оккупации Крыма. На последующих фотографиях видно, что внешний вид ели очень изменился за прошедшие годы.

"Крым. Жители оккупированной россией Евпатории не могут прийти в себя от того ужаса, что оккупанты сотворили с живой елью, которую ежегодно (с 2000 года) украшали в центре города на Новый год. Первое фото сделано до оккупации. Россия убивает все живое", – прокомментировал фото автор поста.

Как ранее сообщал "Апостроф", в России запустили первый поезд из Москвы в оккупированный Крым, который проедет по новому железнодорожному мосту через Керченский пролив.