В Харькове в новогоднюю ночь девушка погибла страшной смертью: фото

В ночь с 31 декабря на 1 января в Харькове на жилом массиве Салтовка девушка выпала из окна и погибла на месте.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Харьков Салтовка".

Трагедия произошла в доме №41 по улице Валентиновской. Тело девушки обнаружили прохожие. Она лежала под окнами 9-этажки.

На место сразу прибыли полиция и медики. Тело погибшей отправили на экспертизу. Обстоятельства смерти устанавливают.

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