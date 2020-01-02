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Новые правила выхода на пенсию в Украине: инструкция по стажу на ближайшие годы

четверг, 02 января 2020, 18:34
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Фото: Обозреватель

С 1 января 2020 пенсии в Украине будут начислять по-новому: получить выплаты смогут лишь те 60-летние граждане, которые имеют более 27 лет трудового стажа.

Об этом информирует "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель"

По подсчетам Министерства социальной политики, в 2028 году только 55% выполнят требования по стажу. Фактически количество украинцев пенсионного возраста, но без пенсий, будет расти ежегодно.

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:

в 2020 году - от 27 лет стажа;

в 2021-м - от 28 лет стажа;

в 2022-м - от 29 лет стажа;

в 2023-м - от 30 лет стажа;

в 2024-м - от 31 лет стажа;

в 2025-м - от 32 лет стажа;

в 2026-м - от 33 лет стажа;

в 2027-м - от 34 лет стажа;

в 2028-м - 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 63 года:

2020 г. - от 17 до 27 лет стажа;

в 2021-м - от 18 до 28 лет стажа;

в 2022-м - от 19 до 29 лет стажа;

в 2023-м - от 20 до 30 лет стажа;

в 2024-м - от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м - от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м - от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м - от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м - от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

в 2020 году - до 17 лет стажа;

в 2021-м - до 18 лет стажа;

в 2022-м - до 19 лет стажа;

в 2023-м - до 20 лет стажа;

в 2024-м - до 21 года стажа;

в 2025-м - до 22 лет стажа;

в 2026-м - до 23 лет стажа;

в 2027-м - до 24 лет стажа;

в 2028-м - до 25 лет стажа.

Напомним, что с 1 января 2020 в Украине будет увеличено количество лет трудового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту. Такие изменения происходят в соответствии с пенсионной реформой, которая предусматривает постепенное увеличение необходимого пенсионного стажа.

Ранее "Апостроф" писал о том, что в Украине пересчитают пенсии не всем - плановых надбавок, по закону, не будет для госслужащих.

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