RU  UA  EN

четверг, 2 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

2 января

23:07
Назначен глава отдела ГБР по расследованию убийств на Майдане: что о нем известно
23:04
На борту были дети: фото с места падения самолета "Антонов" в Судане
22:46
Самолет "Антонов" потерпел крушение в Судане: много погибших
22:31
Украина после праздников: появились яркие новогодние фотожабы
22:07
Украинка выступила с необычной претензией к Зеленскому из-за его новогодней речи
21:46
В сети показали пикантное фото снеговика под Ивано-Франковском
21:19
Под Тернополем молотком разбили голову ветерану АТО: опубликовано фото
20:50
В Украине посреди зимы зацвел символ весны: в сети показали фото "чуда"
20:36
Народ живет сказками: любителям сериала "Слуга народа" поставили печальный "диагноз"
20:17
Британское издание попало в скандал из-за Крыма: опубликовано фото
19:38
Что слушали и смотрели в оккупации на Новый год: жители Донецка дали неожиданный ответ
19:28
Каким будет год Металлической крысы: 5 громких предсказаний на 2020-й
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина после праздников: появились яркие новогодние фотожабы

четверг, 02 января 2020, 22:31
переглянути новину українською

Интернет заполнили приколы, посвященные посленовогодним настроениям украинцев.

Их опубликовали в развлекательном сообществе "Чоткий Паца" в Facebook.

На первой фотожабе молодая красивая женщина спрашивает у известного изобретателя и бизнесмена Говорда Старка (персонаж из комиксов компании Marvel Comics - ред.) в чем секрет его успеха. Мужчина отвечает, что он просто продавал консервированное оливье перед новым годом. Это так впечатляет красотку, что она оказывается в постели Старка. К слову, сеть супермаркетов "Сильпо" незадолго до Нового года действительно запустила продажу популярных праздничных салатов, закатанных в банки.

На втором коллаже 2 января в мусорном баке роется бомж. Между тем, создатели прикола показывают, что 31 декабря у этого человека был накрыт шикарный стол, который ломился от деликатесов.

Незлобно посмеялись украинцы и над новогодним обжорством. Слева изобразили стройного молодого человека, а справа - его же, но уже с огромным пивным животом после праздников.

Как сообщал "Апостроф" раньше, в сети запостили забавные фотоколлажи, которые рассказывают о самочувствии 1 января после бурных новогодних праздников.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Денег нет, продукты - дерьмо: как в Донецке встретили Новый год

Новые тарифы, штрафы и пенсии: что ждет украинцев в 2020 году

Азартный провал Зеленского, или грабли как национальная игра

Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: