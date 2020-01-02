Украина после праздников: появились яркие новогодние фотожабы

Интернет заполнили приколы, посвященные посленовогодним настроениям украинцев.

Их опубликовали в развлекательном сообществе "Чоткий Паца" в Facebook.

На первой фотожабе молодая красивая женщина спрашивает у известного изобретателя и бизнесмена Говорда Старка (персонаж из комиксов компании Marvel Comics - ред.) в чем секрет его успеха. Мужчина отвечает, что он просто продавал консервированное оливье перед новым годом. Это так впечатляет красотку, что она оказывается в постели Старка. К слову, сеть супермаркетов "Сильпо" незадолго до Нового года действительно запустила продажу популярных праздничных салатов, закатанных в банки.

На втором коллаже 2 января в мусорном баке роется бомж. Между тем, создатели прикола показывают, что 31 декабря у этого человека был накрыт шикарный стол, который ломился от деликатесов.

Незлобно посмеялись украинцы и над новогодним обжорством. Слева изобразили стройного молодого человека, а справа - его же, но уже с огромным пивным животом после праздников.

Как сообщал "Апостроф" раньше, в сети запостили забавные фотоколлажи, которые рассказывают о самочувствии 1 января после бурных новогодних праздников.