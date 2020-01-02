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В Украину идет похолодание: синоптики дали детальный прогноз на 2 января

четверг, 02 января 2020, 06:17
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Фото: today.kz

В четверг, 2 января, в Украине немного похолодает - в некоторых областях температура воздуха опустится до -7-9 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Холоднее всего будет в Черновицкой области: - 7-9 градусов ночью, 0+2 днем; теплее - в оккупированном Крыму: -2-4 градуса ночью, +1+3 градуса днем.

Осадков на территории страны не ожидается, будет переменная облачность.

Стоит отметить, что такая же синоптическая картина сохранится и в пятницу, 3 января.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве 24 и 25 декабря наблюдались самые теплые ночи за 139 лет наблюдений, это уже девятый температурный рекорд. Восьмым рекордом стала температура в ночь на 24 декабря, когда столбики термометра показывали 5,7 выше ноля.

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