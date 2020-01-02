Войну никто не отменял: появилось видео с передовой на Донбассе на Новый год

Новый год на передовой на Донбассе украинские военные встречали с автоматами на посту и за чисткой оружия в блиндаже. Боевики открывали огонь вблизи Новолуганского и Орехового из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сюжет ТСН.

За несколько часов до Нового года пророссийские наемники стреляли по соседнему Зайцево, а 1 января продолжали обстрелы позиций ВСУ вблизи Новолуганского и Орехового. Поэтому украинские бойцы встречали праздник без шампанского и поздравлений по телевизору.

Прицельными выстрелами боевики пытались сбить украинский флаг, который в ответ воины ВСУ ставят еще ближе к вражеским позициям. "Они должны знать, лишний раз напоминаем, что это наша земля, чтобы боялись и знали, что мы дальше будем возвращать и возвращать", - поясняет один из бойцов.





Далее от линии соприкосновения для военнослужащих, который не находились на боевом дежурстве, был накрыт праздничный стол. Девушки на кухне приготовили шашлык, котлеты, разные салаты. Новогодние тосты были о мире. "Хотел бы пожелать в новом году здоровья, чтобы год получился мирным и победным, чтобы все уже встретили следующий 2021-й в кругу своих семей", - желали друг другу бойцы.

Как ранее сообщал "Апостроф", чтобы украинские военнослужащие почувствовали приближение Нового года и вспомнили о доме и тепле, волонтеры приготовили больше четырех тонн оливье.