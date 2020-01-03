Чиновники нашли решение проблем освобожденных пленных: видео

Для освобожденных после обмена пленными с ЛДНР власти ищут работу в регионах и выплатят по 100 тысяч гривен помощи.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сюжет ТСН.

Врачи рассказали, что обследование освобожденных пленных уже почти закончили, и здоровью большинства ничто не угрожает. Однако им негде жить и работать.

"У меня там все осталось - родители, семья. Место, где жить, работать. Здесь нет ничего пока", - сказал один из освобожденных Роман.

За дни пребывания на лечении к ним наведывались сотрудники Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Основная проблема - это отсутствие документов - паспортов, идентификационных кодов. С 65 гражданских лиц документы у 10", - сказали в министерстве.

В то же время, уволенным из плена предлагают жилье в санатории под Киевом. Туда сегодня уже переехал один из бывших пленников. Между тем чиновники будут искать работу и жилье в регионах, где пожелают освобожденные из плена. В ближайшие недели им также обещают выплатить по 100 тысяч гривен помощи.

Как сообщал "Апостроф", боевики так называемой ЛНР отказались отпускать по домам бывших пленных, которых Украина передала во время масштабного обмена, который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" под Горловкой.