Сеть возмутила реклама в известной детской больнице в Киеве: фото

В помещении Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" заметили рекламу кредитования микрофинансовой компании Moneyveo.

Об этом сообщает пользователь сети Александр Побил в Facebook.

"Охматдит. Нет денег на лечение Вашего ребенка? Maneyveo (имеется в виду кредитная компания Moneyveo - ред.) всегда на связи! Кошмар, если честно", - написал Александр и опубликовал фото.

Под его постом также возмутился пользователь Сергей Бондарчук.

Кроме того, Александру ответил коммерческий директор Moneyveo Максим Параска.

"Мы уже несколько лет раздаем бесплатный Wi-Fi в Охматдете. Сейчас в процессе смены поставщика. Буду рад ответить на вопросы", - написал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, как и где получить кредит онлайн в Украине. С развитием интернет-пользования в Киеве и во всех уголках Украины МФО стали успешно конкурировать с банками в оказании микрофинансовой помощи населению.