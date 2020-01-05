Решили сэкономить? Известная украинская авиакомпания попала в скандал

Украинская журналистка и генпродюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко заявила о своем намерении обратиться в суд с иском к авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) из-за того, что она вместе с детьми вынуждена была вылететь из Киева дополнительным рейсом.

Обращение к руководству МАУ Влащенко опубликовала на своей странице в соцсети Facebook.

Журналистка пожаловалась, что, несмотря на заранее купленные билеты, она вместе со своими детьми не смогла улететь рейсом МАУ, якобы из-за отсутствия свободных мест в самолете. Улететь из Киева Влащенко пришлось с пересадкой на дополнительный рейс авиакомпании Windrose.

"Мы покупали билеты на конкретную компанию, и мы с детьми. Очень хочется назвать вас с*ками. Пожалуй, позволю себе это. А еще позволю себе подать в суд. Групповая жалоба", - пригрозила журналистка, призвав юристов помочь ей "максимально наказать" авиаперевозчика.

Наташа Влащенко также предположила, что на рейс МАУ был недобор пассажиров и их пересадили на более дешевый рейс. "Самолет был полупустой", - заметила журналистка.

Как сообщал "Апостроф", ранее Наташа Влащенко попала в топ-10 украинских видеоблогеров.