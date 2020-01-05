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Синоптик рассказала, какой погоды ждать украинцам на Рождество: прогноз и карта

воскресенье, 05 января 2020, 16:35
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В понедельник, 6 января, антициклон из центра Европы принесет в Украину сухую погоду без осадков.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в ночь на Рождество на большей части территории Украины ожидается мороз. Днем в понедельник от 0 до -3 градусов, на юге и востоке до 4 градусов тепла.

"На Рождество существенные осадки маловероятны, немного что-то может полетать на Востоке и на крайнем севере Украины. Небольшие морозы будут преобладать, но днем опять вернется к нулю", – пишет Диденко.

7 января, по данным Гидрометцентра, ночью в некоторые регионы придет настоящий холод. В Черновицкой области прогнозируется до -13 градусов. Днем в большинстве областей от -1 до 2 градусов.

Как ранее сообщал "Апостроф", синоптики уже озвучили прогноз погоды на два месяца зимы 2020 года – январь и февраль.

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