Снег и плюсовая температура: синоптики дали прогноз на воскресенье

В воскресенье, 5 января, по всей территории Украины днем ожидается плюсовая температура, при этом во всех областях синоптики прогнозируют осадки.

По данным Укргидрометцентра, практически во всех регионах страны днем будет от 0 до 2 градусов тепла. Немного выше температура будет на западе и на юге.

При этом ночью температура сохранится на таких же отметках, морозов не ожидается.

Что касается осадков, то 5 января они прогнозируются по всей территории страны в виде мокрого снега с дождем. По данным синоптиков, порывы ветра в этот день составят 7-12 метров в секунду.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве 24 и 25 декабря наблюдались самые теплые ночи за 139 лет наблюдений и был установлен уже девятый температурный рекорд.